El paradigma indiscutible es que para reparar los daños de la mal llamada cuarentena (estamos en un aislamiento social preventivo recomendado por la OMS y visto la rápida respuesta de la Argentina, con las mejores consideraciones por el mundo científico internacional) necesitamos estar vivos. Aunque resulte no muy optimista, tenemos que prepararnos para un futuro muy próximo nada fácil, y de esta forma ir inoculando en dosis crecientes modelos mentales de control preventivo en vísperas del estrés severo al que la población de nuestro país estará expuesta desde la última semana de abril en adelante. Desde luego que leer esto resulta ingrato y puede generar enojo con el autor de la presente columna, pero los científicos tenemos que ceñirnos no a la emoción sino a los datos de la realidad. Sin bien la cifra de contagios hoy es de 1554 y la de muertes de 44, no tenemos certeza de si este número es real o es porque aún no están funcionado todos los estudios y, de estarlo, no sabemos si los mismos no están dando falsos negativos.