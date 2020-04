Exacerbar esta emoción en momentos donde lo que se requiere es cohesión y esfuerzo colectivo no parece lo más atinado. Sin embargo, sectores de la oposición encontraron en este descontento un tema del cual esperan beneficiarse tras haber perdido claramente la capacidad de iniciativa política. No obstante, cabe alertar que están blandiendo una espada de doble filo. Políticos son tanto quienes gobiernan como quienes no; y quien siempre lo define es la percepción de los electores.