La comprensión compartida del pasado es un prólogo imprescindible para el reencuentro. Los caprichos de las partes reivindican miradas que además de falaces y absurdas convierten nuestra historia en una razón más para la división del presente. La pandemia dio una gran y única oportunidad que el Presidente supo aprovechar en los inicios en favor de toda la ciudadanía y más allá de las opiniones arbitrarias de los que aplaudían a Trump, Bolsonaro o Boris Johnson y su penosa -y muy costosa en términos de vidas- negligencia e impericia como gobernantes. Pero en algún momento decidió dejarla pasar. De pronto, a un aplauso colectivo a los profesionales y empleados comprometidos con nuestra salud se le agregó un cacerolazo entre balcones para volver a reivindicar las diferencias. Innecesario, ni siquiera sirve para conformar la fuerza propia cuando el virus permitía acercar a la concordia hasta a los más fanatizados. Y no hay explicación ideológica que resuelva este absurdo donde no es posible militar por el encuentro, y solo canaliza energías la cara deforme del imprescindible culpable. Hay una liviandad en estos gestos que merece su análisis porque así también es nuestra sociedad. Es necesario asumir del pasado los errores de cada quien, y luego, proponer un presente donde los miserables no ocupen lugar alguno en el espacio de nuestras relaciones. Lo más grave todavía es la inexistencia de la oposición: eso obliga a quien gobierna a asumir la responsabilidad de hacerse cargo de la frustración propia y ajena. O más bien dicho, la existencia de una oposición carente de propuestas y candidatos y plena de resentimiento que le impide, hasta ahora, sostener cualquier gesto de grandeza patriótica.