En Australia, a su vez, un estudio del Biomedicine Discovery Institute de la Universidad de Monash en Melbourne en colaboración con el Peter Doherty Institute of Infection and Immunity ha evidenciado en cultivos celulares que un medicamento antiparasitario, denominado Ivermectin, es capaz de neutralizar el coronavirus. El próximo paso es experimentar con personas, los resultados de laboratorio no siempre son replicables.