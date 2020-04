En este tiempo de oscuridad para el cual no estamos preparados, podríamos preguntarnos en qué ponemos nuestra energía. Tenemos un momento para hacerlo. Ya no tenemos el control de la situación. No hay lugar a donde ir. No podemos ni correr ni escapar. Pero, sin embargo, estamos liberados de nuestros deseos de alguna manera. No estamos ni presos, ni encerrados. Nos aislamos por un bien mayor. Todos lo sabemos. Y lo estamos haciendo bien, parecería. Sin embargo, para aprovecharlo realmente para beneficio de nuestras vidas y de quienes apreciamos, deberíamos dar un paso más.