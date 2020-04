Nueve de cada diez personas mayores de nuestro país perciben un haber jubilatorio, esto significa que están bancarizados. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social solo 1 de cada 3 personas mayores de 60 años en nuestro país utilizan cajeros automáticos. De quienes no utilizan cajeros, el 42% dicen que prefieren la atención personalizada de la ventanilla. Otro 20% dice que le resulta complicado o no entiende el uso de este, un 20% dice no tener tarjeta de débito y solo un mínimo porcentaje menciona el miedo al robo. Esto podría haber sido subsanado por, entre otras medidas, un calendario de pago escalonado y un esquema de atención programado frente al cierre de los bancos que se resolvió entre sindicatos, cámaras y gobierno. Se olvidaron de la población en detrimento de una ventaja para pocos. El Gobierno se durmió y ya no vale el enojo del señor Presidente.