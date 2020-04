Si no modificamos esta mirada de corto plazo, el coronavirus puede transformarse en un instrumento que algunos sectores utilizarán para atacar a otros (políticos a empresarios, empresarios a políticos, etc.). Por lo contrario, la salida de la crisis actual reside en que estos sectores comiencen a coordinar sus acciones. Tomemos el caso de la economía. Si queremos evitar que crezca el desempleo o que quiebren miles de empresas, el sector empresarial, sindical y el propio Gobierno tienen que estar dispuestos a ceder recursos durante una negociación. Una vez más, la solución se encuentra en la unidad y no en la grieta.