El Presidente de la Nación debería cuidar sus palabras. Hay algo en él que es difícil de colegir. ¿Se enoja o ficciona? ¿Está atravesado por las descargas de la caja de Skinner y no puede refrenar su índole? ¿O actúa un enojo medido por la racionalidad de su espíritu? Es posible que sea lo primero. Al recordar las barbaridades que dijo sobre Cristina con virulencia en las palabras y en los gestos me inclino a pensar que se le dispara la térmica. Debería aprender de las sabias palabras del doctor Carlos Menem, ¨el que se enoja pierde¨, o aquellas del general Julio Argentino Roca: ¨En política no se debe herir inútilmente a nadie, ni lanzar palabras irreparables, porque uno no sabe si el enemigo con quien hoy se combate será un amigo mañana¨.