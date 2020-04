Comencemos por el tema que más agita a la opinión pública por estas horas, el de los salarios de los legisladores. Creo, en primer término, que quienes ejercen una función representativa deben ganar razonablemente bien. El monto debería no ser tan alto como para que constituir en algún caso el motivo de la llegada al Poder Legislativo, ni tan bajo que dejara afuera a personas honestas de clases media y baja con vocación por el servicio público. Este es un problema que no les preocupa a los corruptos, que hasta aceptarían no ganar un solo peso con tal de tener la oportunidad de usar la función para hacer negocios ilícitos.