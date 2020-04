Confinados en nuestros hogares al igual que los ex combatientes en sus trincheras malvineras, somos constantemente bombardeados por comentarios de señores que dan cátedra de cómo protegernos del contagio al tiempo que escuchamos a otros señores que indican que lo mejor es contagiarnos entre todos para generar anticuerpos a nivel universal. Transcurrimos este complicado presente confiando en nuestros generales de la política, los que gracias a Dios han decidido marchar juntos y con el mismo uniforme ideológico al menos por una vez. Lo hacemos aún sabiendo, en el fondo, que por mucha buena voluntad que pongan, no se prepararon para esta imprevisible guerra y están atravesando un campo minado tratando de aprender de los errores que cometen quienes van un paso adelante y vuelan por los aires junto a sus miles de compatriotas muertos. Nos limitamos a llevar la cuenta diaria de heridos y fallecidos en “combate”, mientras aplaudimos a soldados simbólicos o reales a las 21 de cada día por su lucha para cuidarnos al tiempo que ellos nos piden casi de rodillas que el mejor tributo no es el aplauso sino que no salgamos al campo de batalla, campo que comienza precisamente en la puerta de cada una de nuestras casas. No es menos cierto que cada día de encierro hace que a millones de argentinos el agua les llegue un poco más cerca del cuello y que no hay a la vista respuestas para muchas preguntas y amplios sectores medios de la sociedad sienten que para ellos no hay plan B.