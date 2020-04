Ahí entran las intuiciones de Alberto Fernández y quienes lo rodean. En la emergencia lo que les sale es el uso festivo de la imposición, a lo superhéroe sin capa pero con patrulleros . Cuando dispone el uso de cualquier suministro de la salubridad, impide a la gente en concreto conseguirse sus barbijos en función de algo que está organizando y no sabemos por qué nadie explica por qué ya no estaba organizado por las autoridades sanitarias. Hasta lo que tendrían que haber hecho antes es reemplazado por la voluntad de poder ejercida sobre quienes no tenían la responsabilidad. Probablemente se vea a sí mismo como un luchador por el bien, pero está poniendo en duda el derecho del sector privado a elegir cómo usar los escasos recursos que tiene en función de lo que conoce y manteniendo el flujo en movimiento porque hay pagos y cobros para que eso ocurra. Justamente es la parte que el superhéroe no puede ver y tiende a condenar, la de los cobros y pagos, porque en una narrativa moralista de esa realidad compleja en tiempos complicados todo debería estar a disposición de todos y, si no alcanza, tendríamos que ponernos todos de acuerdo en cómo se distribuyen.