Me explico. El despido es el último recurso, se despide por razones económicas porque no hay otra alternativa, la empresa o el empleador no puede hacer frente al costo que implican los salarios y las cargas sociales de los trabajadores que va a despedir, pero no puede hacer frente ahora y quizás nunca más, no solo porque ese trabajador despedido ya no será su empleado sino porque sabe que no va contar con recursos suficientes a futuro para afrontar esos salarios y cargas sociales.