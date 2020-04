Una “cuarentena inteligente” consiste en tratar debidamente a los enfermos, mantener el aislamiento estricto de los sectores de riesgo y establecer normas simples y claras de comportamiento social (dos metros de distancia entre las personas, higiene, evitar reuniones, etc.) para volver, de manera restringida y regulada, al trabajo y la producción, en las actividades económicas que puedan desarrollarse en las condiciones de seguridad establecidas, incluyendo el cuentapropismo y los profesionales independientes; pero, también, prever el regreso planificado y pautado al espacio público, de recreación y educación de los niños y jóvenes (la educación a distancia y el teletrabajo sólo aplican a una minoría). La vida económica de los menos favorecidos es un tema aparte. El hacinamiento no permite el cumplimiento estricto de la cuarentena. Sus ingresos están ligados a changas y trabajos temporales, hoy absolutamente parados. La ilusión de suplir ese movimiento económico por ayuda directa es eso, sólo una ilusión. Simplemente no es posible, y el resultado será el levantamiento de hecho, no sin dolor por detenciones y arbitrariedades. Los sectores medios tampoco podrán sobrevivir mucho tiempo sin actividad (no todos tienen ingresos fijos). Hay que pensar cómo será nuestro país después del 12 de abril, fecha establecida para el fin de la cuarentena (sería muy difícil extenderla más allá, incluso se va a hacer difícil mantenerla estricta hasta esa fecha). El planteo de pasar de una cuarentena estricta a una inteligente prepararía a la sociedad para convivir con el virus y no perder la guerra en el frente económico, que podría, en el mediano plazo, causar más destrucción que la propia enfermedad. Cuando las familias jóvenes constaten que están relativamente seguras respecto de la enfermedad (porque los índices de mortalidad sólo son relevantes en mayores de sesenta y cinco años) y su miedo sea el hambre de sus hijos, nada podrá detenerlos. En este sentido, mejor es prever ese escenario y regular la paulatina reapertura de la actividad económica, delimitando grandes áreas libres de contagio, incluso provincias enteras, a medida que los resultados de testeos más activos permitan identificar los sectores comprometidos. Estas “zonas verdes” pueden ir ampliándose a medida que se realicen más y más controles que permitan mapear la expansión real del virus. La mejora de la capacidad de testeo y su aplicación racional, junto a las medidas de higiene y seguridad laboral con control estatal, pueden evitar una salida caótica de la cuarentena estricta.