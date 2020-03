Vamos por partes. En nuestro latinoamericano “hacer vivir y dejar morir” ya hemos decidido hace tiempo cómo se resolverían estas crisis sanitarias. El lema de “quedarse en casa” o “lavarse las manos” no rige para todos por igual. Los problemas estructurales nos atraviesan de un modo diferente a cómo viven –y mueren- en Lombardía. Aquí hay hacinamiento poblacional, familias enteras viviendo en piezas, familias enteras viviendo en las calles, familias enteras que no pueden quedarse en casa porque sus pocos metros cuadrados los enloquecen. A esas familias muchos las condenamos, no los entendemos, suponemos que no se quedan en sus casas porque no entienden. Subestimamos su inteligencia, pero mucho más sus problemas. A muchas otras familias les pedimos que se laven las manos pero nos olvidamos de que no tienen agua potable en el siglo XXI.