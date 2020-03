¡Por supuesto que sí! Sí –metafóricamente– en guerra, que en tal sentido superó las predicciones novelísticas de Jack London (La peste escarlata, de 1912) y de Albert Camus (La peste, de 1947). Porque ahora nos enfrentamos ante un enemigo no de ciencia ficción ni distópico, sino real, letal, invisible, que no reconoce fronteras y con un carácter muy democrático de infección: el coronavirus o COVID-19. Sus consecuencias se aprecian multidimensionales. La historia universal ha conocido pandemias desde la Guerra del Peloponeso (431a.C-404 a. C), donde la Fiebre Tifoidea dio muerte a la mitad de las tropas, incluido el general y político ateniense Pericles, y a una cuarta parte de la población. Hasta nuestros días, la Peste Antonina, la Peste Bubónica o Negra, las pandemias del Cólera, las Gripes Españolas y Asiática, entre otros agentes mortales produjeron millones y millones de víctimas, muchos más que los originados en las dos guerras mundiales del siglo XX. El alcance de la pandemia actual se aprecia impredecible y sin duda afecta no solo el área de la salud pública sino también se trasladará al ámbito psico-social, económico, político y científico-tecnológico de todos los países del mundo. Ante lo expresado es incomprensible autolimitarse —sobre todo por vetustos resabios ideológicos y partidistas— en el empleo de todos los recursos disponibles, entre ellos las Fuerzas Armadas. Éstas existen porque existe el Estado, el cual tiene objetivos esenciales a proteger y el mayor de ellos es la vida de sus habitantes.