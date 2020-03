Pero si analizamos la misma situación ya no desde el deber ser institucional, sino desde ese terreno propio del maquiavelismo político, el error sigue siendo igual de grave. Miguel Ángel Pichetto, sin ir más lejos, no pierde oportunidad de decir en cada entrevista o mitin político al que lo convocan que la grave falla política del gobierno anterior fue no saber comunicar ni hacer pedagogía. Porque si la respuesta simplista que esgrimen algunos hoy para este silencio opositor -que llega al absurdo de hasta negarse a sesionar en el Congreso- es que cuando el clamor popular pide encolumnarse con el súper héroe de turno, hoy Alberto Fernandez, no hacerlo es pagar un costo político enorme, esta respuesta sigue siendo cuando menos sumamente deficiente.