El científico Marcelino Cereijido, discípulo del premio Nobel Bernardo Houssay, autor entre otros libros, de La nuca de Houssay y La ignorancia debida, repite hasta el hartazgo: “Los gobiernos no deben apoyar a la ciencia, deben apoyarse en la ciencia”. Pareciera que, en cuanto a las ciencias médicas, el presidente Alberto Fernández le ha hecho caso. Los mejores especialistas propios y del exterior, sin interesar posicionamientos políticos, son consultados por el Presidente. De esta forma decidió la continuidad de la cuarentena. Sabemos que si el mundo hoy atraviesa en forma endeble la pandemia es porque no oyó esos consejos. Los coronavirus que con distinta intensidad produjeron contagios, como el SARS o el MERS-CoV, en diferentes geografías del mundo, no modificaron a posteriori sus presupuestos en salud. Hoy las grandes potencias son vulneradas al igual que los países con mayor estrechez económica. Aclaración: las muertes producidas por esta pandemia hay que sumarlas a las socialmente naturalizadas. ¿O acaso han cesado las muertes por desnutrición, accidentes de tránsito, cáncer? ¿O acaso los asesinatos han desaparecido?