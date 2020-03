No hace falta mucha información para saber que otros países latinoamericanos, ven avanzar el virus sin adoptar las medidas pertinentes antes que sea demasiado tarde y sus hospitales no puedan atender a la mayoría de los enfermos, que como sabemos serán los mas pobres, quienes no podrán ser atendidos y a los que en mayor medida sufrirán la enfermedad.