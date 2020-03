Las consecuencias sobre la economía comienzan a verse aquí y en el mundo. Crece fuertemente el nivel de desempleo y los individuos no pueden ir a trabajar. El comercio se retrae. Muchas empresas no pueden pagar salarios e impuestos, ni a sus contratistas y proveedores. Los desocupados y trabajadores informales no tienen opciones. La recaudación fiscal se resiente. Las bolsas se desploman. Los mercados pierden día a día su valor.