Durante el último gobierno de Perón, fui testigo del incomprendido encuentro político entre dos líderes. En ese período, sufrimos la imposibilidad de detener el enfrentamiento, y la democracia terminó aplastada por quienes no creían en ella. La democracia, el diálogo que la violencia destruyó, pueden hoy encontrar la oportunidad que no les supimos o no pudimos aportar tampoco con su recuperación. El riesgo vino a correr de lugar a los miedos. Los odios dejaron de lado a sus autores.