Me acordé de la desorganización de la vida, del encierro en la habitación del sanatorio, de las corridas, de repartirnos para estar con él y con mi hija menor también, porque ella también nos necesitaba. Recordé lo tanto que ansiaba que el sol me pegara en la cara al caminar al aire libre, lo que deseaba sentarme en un café a leer tranquila y regresar a las rutinas cotidianas, domésticas y laborales. Para espantar fantasmas que me entristecían, pensaba en que en el verano siguiente volveríamos a caminar juntos frente al mar, a reposar al sol en la playa, a leer sin tiempo. Soñaba, a veces entre lágrimas, con esas olas y ese sol que me era esquivo. Sentía la arena tibia en la piel.