De “española” aquella gripe mortífera no tenía nada. Había surgido en los cuarteles de los veteranos norteamericanos que pelearon en el frente europeo entre 1917 y 1918 y en las trincheras, invadidas por las ratas y los muertos. Aquel apocalipsis se devoró entre 30 y 50 millones de seres humanos. Por suerte, Argentina no fue castigada. Entonces no había tantos medios de transporte, solo barcos que eran muy controlados al llegar.