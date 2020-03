Recurrir a la ley es sensato. Es racional. No obstante, recurrir a la fuerza de la norma cuando vivimos en un país envuelto en la anomia, no deja de ser una contradicción, aún frente a la necesidad de la misma. Porque la ingeniería intelectual de muchos funciona con un chip que no se centró en la educación y en el acatamiento, sino en la injusticia sistemática y en los nefastos códigos de la calle.