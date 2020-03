¿Qué ocurría cuando, acompañado por la senadora Mirkin y el senador Ojeda, promoví la iniciativa? El impuesto a las ganancias producía prácticamente pérdidas a los trabajadores de la salud que atendían las guardias médicas. Ellos asumían los costos cuantificables (traslado, generalmente auto, ya que en muchos lugares de nuestra Argentina no hay servicios de transporte regulares y quedan a 200 km de distancia de los centros urbanos donde viven profesionales y especialistas de la salud) y más importante aún, los no cuantificables propios de quienes trabajan en el sistema de salud (condiciones precarias de trabajo, mala alimentación, descanso inapropiado, inseguridad laboral, etc.).