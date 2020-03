Mientras escribo estas líneas trato de digerir el impacto de las medidas de cuarentena que dispuso el Poder Ejecutivo. Es difícil absorber acontecimientos inimaginables que nos involucran a todos. Padecemos de una forma especial de ataque invisible que detiene el impulso con el que se desarrolla la vida. Todo ha ocurrido muy velozmente. Primero supimos de China y parecía lejano, luego Europa, donde viven amigos y familiares que nos contaban y no podíamos creerlo. ¿No salen a la calle? Parecía tan extremo. Y cuando llegó a nuestro país apenas tuvimos tiempo de pensarlo y ya estaba minuto a minuto afectándonos, de modo cada vez más intenso, haciendo planes que debíamos deshacer al rato, y cayendo en la cuenta lentamente a medida que todo sucedía rápidamente. La ansiedad, el miedo, el susto fueron las reacciones iniciales, junto a dosis importantes de negación: acá no pasa nada. Es evidente que las medidas sanitarias son duras pero de alguna manera tranquilizan, ya sabemos lo que debemos hacer. Me preguntan qué aconsejo para afrontar el aislamiento social. Aconsejo confiar en lo que nos indican y cumplirlo. ¿Cómo hacer para combatir la ansiedad? Lo primero entender que no tenemos otra alternativa y que esto se hace para tener alguna chance de que no nos pase algo grave. Que pueda controlarse. Es lo que se llama aprender de la experiencia ajena. Por otro lado, tenemos la suerte de estar bastante comunicados aunque estemos aislados físicamente, con un uso responsable de las redes para que podamos seguir en contacto y para que funcionen las redes de salud y la educación que son imprescindibles.