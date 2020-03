Gran parte de los argentinos tenemos ancestros que vinieron de una Europa devastada. Pudieron enfrentarse a la tragedia y poner su objetivo en la construcción de un destino común. Eligieron el sur del sur y emprendieron viajes imposibles en barcos incómodos. El aislamiento de ellos fue en alta mar y muchos dejaron a hermanos para no verlos nunca más. Lo hicieron forzados por el hambre, por el horror pero con el anhelo de una vida mejor para sus hijos. Sabían que su sacrificio les iba a permitir edificar un futuro de bienestar que quizás no podrían ver. Y entonces llegaron y crearon clubes, sociedades de beneficencia, casas de inmigrantes que fueron elementales para crear el tejido social que hace algunos años comenzó a romperse para dar lugar al individualismo extremo que hoy muestra su peor cara en aquel que no respeta el aislamiento.