Queda una semana antes de que comience abril y la economía, con la excepción de algunos sectores claves, se ha paralizado completamente . Las empresas no facturan. Empresa que no cobra empresa que no paga a proveedores y empleados. La cadena de pagos está rota . Cuando se vuelva a habilitar la compensación de cheques podríamos tener un record de cheques rechazados en un solo día. La caída en las ventas sumada a la incapacidad de las empresas de cumplir sus obligaciones puede llevar a despidos masivos y quiebras generalizadas. La pérdida de empleos y la incapacidad de pagar salarios en este momento sería como echar nafta al fuego en una situación de tensión social producto de la cuarentena. Si las empresas entran en convocatoria de acreedores o quiebran se limita la posibilidad de una recuperación ya que el sistema no está preparado para administrar la cantidad de casos como los que podemos llegar a tener.