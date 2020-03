Pero no es eso solo lo que el Presidente debe resolver. Debe evaluar cómo esas medidas afectarán a la vida de las personas, la producción de riqueza, la supervivencia económica de muchísimas personas que dependen de su trabajo diario. No son consultados los científicos sobre las condiciones económicas y sociales en que quedaría el país al cabo de un mes de encierro forzoso, ni cuánto costará recuperar a la comunidad de esa medida. No se le preguntará sobre cuántas muertes producirán las medidas tendientes a evitar muertes por contagio de Coronavirus. Sólo se le pregunta si el aislamiento forzado y la paralización del comercio contribuirían a disminuir las posibilidades de contagio.