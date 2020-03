Como lo expresó el presidente Alberto Fernández, hoy la defensa de los derechos humanos vuelve a ser la columna vertebral no sólo de un gobierno, sino de un país. Hacia esa dirección tenemos que trabajar, hacia lograr realmente un cambio cultural en la sociedad. El pueblo argentino demostró, frente al intento de impunidad que pretendió impulsar el gobierno de Cambiemos a través del 2x1, que no le da todo lo mismo, que un gobierno no puede otorgar impunidad. Con los delitos de lesa humanidad no hay ideología, debemos estar todos unidos.