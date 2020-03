Es sabido que los edificios donde se brinda el servicio de justicia en Argentina se encuentran en un estado deplorable. No funcionan los ascensores, hay riesgos serios de derrumbe, los baños que no están clausurados carecen de los más elementales medios de higiene. En efecto y aunque parezca surrealista, no están dotados de alcohol en gel, jabón y ni siquiera de papel higiénico .