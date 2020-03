Sobre el final de su extraordinario libro Eran humanos, no héroes, Graciela Fernández Meijide narra lo siguiente: “En el mes de septiembre de 2012 me invitaron recordar La Noche de los Lápices en dos colegios: el Lenguas Vivas y el Pestalozzi. Me preguntaba cómo sintetizar ante alrededor de cien chicas y chicos de 16 años una historia que ellos vivían ya tan lejana. Y decidí empezar con la pregunta que me impulsó a escribir: ¿Por qué nos pasó lo que nunca debió habernos pasado? Fue fácil y además apasionante ver que esos adolescentes querían saber cuáles desafíos habían afrontado aquellos que hoy podrían haber sido o son sus padres, y cómo se había respondido a las contradicciones que ellos planteaban. Procuré que se pensara en la inutilidad de tantas muertes, miles, fueran del bando que fueran. En el valor de abandonar la rispidez de la confrontación permanente para transitar hacia la búsqueda de consensos para que, desde la responsabilidad de los gobiernos, se den soluciones equitativas a las necesidades elementales de los ciudadanos que legítimamente piden vislumbrar su felicidad”.