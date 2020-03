En lugar de describirles el contexto y las múltiples causas que desembocaron en la interrupción de un gobierno democrático, decidí centrar la conversación en la conquista de derechos. Apenas mencioné la palabra derechos, algunas de las nenas me señalaron los pañuelos verdes que tenían atados a sus mochilas y me hablaron del derecho a elegir. Me sorprendieron. El diálogo estaba abierto y el ejercicio se tornaba enriquecedor.