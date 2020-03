El tema que me he propuesto analizar muy brevemente tiene infinidad de aristas y ribetes que lo hacen sumamente complejo a la hora de analizar las consecuancias jurídicas. Por ello me he permitido realizar un primer pantallazo del derecho aplicable a las consecuencias desastrozas que seguramente habremos de enfrente a nivel económico y con ello el impacto en todas las relaciones contractuales vigentes a la fecha.