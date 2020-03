A lo largo de la historia la ley 20.680 fue cuestionada al afirmar que si se contaba con una Ley de Abastecimiento no era necesaria una Ley de Competencia (Ley 25.156 BO: 16/09/99) que promueva los mercados (regulación vs competencia). En 1991 el Decreto Nro. 2284/1991 de Desregularización Económica, vino a dejar sin efecto esta norma -y a otras que se opongan- con excepción del art. 2 inc. c) que prevé facultades de la autoridad de aplicación, para evitar desabastecimiento.