Extraviada sin rumbo cierto entre el libro de recetas magistrales de doña Petrona C. de Gandulfo y las consignas minimalistas de Marie Kondo, voy de la cama a la cocina, oliendo ya no al perfume con el que suelo arroparme, sino a lavandina, alcohol en gel, aloe vera y desinfectantes aromatizados, y me vienen a la mente las dulces matronas que me precedieron en el camino de la vida.