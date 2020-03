Ahora, el Estado termina recuperando su lugar y queda claro que lo esencial, como la salud, no puede ni debe estar en manos privadas, porque en situaciones difíciles, el único que las resuelve es el Estado. Sobran ejemplos de servicios privatizados que empeoraron; mejoraron sus ganancias, no los servicios. Los mercados son el Vaticano de los ateos, el templo de los codiciosos, el lugar donde la riqueza pierde apellido y se transforma en oscura, permite mezclar los negocios de la droga con los bancos y las coimas. El dinero anónimo es eso, la tecnología que se ocupa de la destrucción de los necesitados en tanto que la acumulación de riquezas genera admiración y respeto. Por suerte, Estados como Francia limitan la venta de las grandes empresas para no terminar en una situación colonial como la nuestra. El cuento del “inversor extranjero” es resultado de la decisión de extranjerizar aquello que era nuestro y llevarse las ganancias, que retornan con ese absurdo disfraz porque la muerte del patriotismo hace que seamos buenos para generar riquezas y no para acumularlas. La opción británica fue otra: hubo un Brexit para separarse de Europa y ser originales; otro para intentar seguir siendo distintos, chocando contra la realidad, que suele humillar los actos de soberbia.