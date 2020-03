“El Dios cercano, ese del que recibo la ley y le pido, nos habla de humildad”, dice más adelante el Papa. Claro que se refiere a la ley en sentido religioso. La ley como mandamiento, prescripción (idea), pero no separada de lo real sino metido en la realidad del hombre y en la cultura del pueblo. Francisco, tras recordar los textos del Antiguo Testamento y a Dios -protector de los judíos- nos aclara que no se trata del gran Dios alejado de la gente y dice “no es como un gobernante o un dictador… es el Dios cercano, humilde, hecho hombre que no vino a abolir la ley sino a cumplirla”.