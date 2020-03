No es mi intención cuestionar la gravedad de esta epidemia de un virus del cual se desconocen muchas cosas aún. No tengo la capacidad para hacer eso y veo que incluso los especialistas en infecciones y virus en el mundo tampoco se ponen de acuerdo sobre su verdadera gravedad. Si uno simplemente hace el cálculo de los casos de infectados con otros virus, como la gripe común, y la cantidad de muertos que ella produce, pareciera que no hay mucho de qué preocuparse. Lo mismo si hace el cálculo de la cantidad de muertos con relación a los infectados. Pero tratándose de un virus, y de uno no muy conocido aún, esas proyecciones pueden ser engañosas, pues un virus podría expandirse en progresión geométrica y es bueno evitar que ello ocurra.