Aún con una vacuna eficiente que en uno o dos años aminore o prevenga el coronavirus, el mundo ya aprendió y se pregunta: ¿Si después de esta pandemia aparece otra? No tengo estadísticas, pero la mayoría de los seres humanos no somos solidarios, más bien defendemos sectores o somos individualistas. Seguramente, se va a imponer primero una gran cumbre política internacional sin distinciones. Alguno de los “Líderes” la convocará, pero según mi impresión fracasará y entonces hablarán los pueblos. Surgirán sin duda nuevos líderes; no sólo políticos, sino sociólogos y científicos. Los fundamentalistas tendrán su lugar, pero estimo que serán controlados, más allá de los estragos parciales que puedan causar.