La financiación habría sido el escollo principal para avanzar en medidas preventivas globales a pesar de que en 2019, en la última Asamblea de la ONU, un grupo de expertos de la OMS y el Banco Mundial, integrantes del The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), como consecuencia de la epidemia del Ébola en África subsahariana (2014 al 2016) y la pandemia de influenza del 2009, destacaron que en un mundo interdependiente había que prepararse para lo peor y que ningún país podría estar ajeno a las consecuencias más nefastas. El informe (disponible en internet), coordinado por la ex primera ministra de Noruega y ex directora general de la OMS, Harlem Brundtland, advertía que el planeta no estaba en condiciones de resistir una pandemia letal. Preanunciaba un riesgo que podría afectar entre 50 y 80 millones de personas y reducir la economía mundial en un 5%.