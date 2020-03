Cuando trascendió esa información, confieso que no le concedí otra importancia que la de ser uno más de los mensajes que el kirchnerismo emite regularmente para crear la sensación de que varios de sus ex funcionarios fueron víctimas de una conspiración urdida por el gobierno de Cambiemos. Pero la experiencia debía haberme prevenido que para el kirchnerismo no hay límites y que lo hoy que nos parece increíble, mañana puede suceder.