Luego intentemos la segunda hipótesis, que no estemos buscando bien. Uno reconoce lo que conoce y encuentra aquello que busca. Una neumonía en un paciente de edad con otras enfermedades y que evoluciona a distrés respiratorio agudo no es infrecuente en terapia intensiva; la pregunta es: ¿debería haberse buscado rutinariamente coronavirus en estos pacientes? Dada la pandemia, la respuesta parecería ser que sí. Hoy en Estados Unidos reconocen que debieron buscar antes el virus; ahora no saben donde están parados. Pero vienen los protocolos que nos remiten a la permanencia en el exterior del paciente o sus allegados como requisito para el testeo, y entonces volvemos al punto inicial: la circulación ya podría haber comenzado y los casos no tendrían relación directa con la importación.