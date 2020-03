El espacio del centro, ese lugar de la propuesta que no necesita ser incentivado por los odios, ese lugar esencial de la política no logra prestigio suficiente como para convocar a un acuerdo con ideas en lugar de inducirnos a una confrontación de rencores. Algunos sueñan con imponer absurdos, como la intervención de la justicia provincial, como si la realidad de nuestras instituciones pudiera darse semejantes lujos de fanatismo. No existe justicia ni hecho social que no pueda ni deba ser pensado en su contexto político. Si el sueño de unos es la cárcel para la vicepresidenta y el de los otros, la liberación de los imputados, de la confrontación de esos dos intentos solo puede surgir la pesadilla de profundizar la decadencia, cuando no, la imposibilidad de transitar con dignidad las dificultades que no estamos en condiciones de evitar.