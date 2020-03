¿Qué es más angustiante? ¿Ser liderados por personas que tardaron en reaccionar, por lentos, cobardes, demagogos o ignorantes, o enterarse de que no hay posibilidad alguna de que ni siquiera el mejor de los líderes tenga la reacción que corresponde, porque no existe suficiente información disponible? Tal vez no haya ocurrido que los líderes perdieron la brújula, sino que la brújula aun no existe y nadie sabe que va a suceder. No hay mapas. Se está escribiendo una historia sobre territorio desconocido en el que muchas vidas estarán en riesgo.