El totalitarismo ha logrado idiotizar a la opinión pública y una enorme y miedosa masa pide que coarten libertades básicas como la de trabajar, viajar y aun salir de sus casas. El Partido Comunista chino se jacta de controlar el virus gracias a su autoritarismo, e Italia lo sigue. Las redes sociales estallan con personas que perdieron su empleo o que les faltan alimentos . Recibí un mensaje de una italiana (y su madre) terriblemente angustiadas, su padre (y esposo) muere en la clínica -no por coronavirus- y no pueden despedirse porque la policía bloquea la clínica. No imagino la angustia del hombre al morir así.