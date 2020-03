Veamos las consecuencias económicas. Cerrar colegios o museos genera muchísimos inconvenientes de todo tipo, pero no tiene un gran impacto por sí mismo. En algunos casos se podrá hacer teletrabajo, pero en los trabajos de producción física, o de múltiples servicios, las consecuencias son devastadores. El taxista nunca recupera el viaje que no hizo hoy, ni el hotel la habitación que quedó vacía. Las interrupciones en cadenas logísticas son muy serias y la lista de problemas es interminable. Quienes pierden ventas tienen serias dificultades. Será difícil pagar sueldos y cubrir proveedores por lo que habrá desahorro. El problema se traslada en y a todas las cadenas de valor. Al mismo tiempo los bancos no podrán cobrar sus préstamos, y no tendrán fondos para prestar a nuevos proyectos. Por ello bajan las bolsas del mundo ya que muchas empresas tendrán serias dificultades.