Estaba en Italia hace un par de meses y fui a visitar a mis padres a Boltiere, un pueblito de seis mil almas en la provincia de Bérgamo, cerca de Milán. El virus todavía no había llegado. Paseaba con mi papá y los vecinos me paraban en la calle: “¡Volvió la argentina! Hace calor allá". Y nos convidaron un cafecito en el bar de Marco, querían saber cómo se vive en Buenos Aires, de mi libro, del título de “Cavaliere” y por eso me agasajaban con un chocolate o ofreciéndome un cappuccino, y Roberto, que desde cuando era chica me saludaba del balcón de su casa, me regaló una birome perfumada. Con esta birome hace dos días escribí una carta de pésame a su familia: Roberto murió de coronavirus. Ya fallecieron en cinco en el pueblito, sin velorio ni funeral. Prohibido reunirse.