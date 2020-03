La Iglesia argentina, también cuestionada, se ha equivocado una vez más. Apoyó abiertamente al candidato que hoy es Presidente y ahora tiene el aborto en los atrios desde donde amenazan quemar la Catedral. Debió ser prescindente en las elecciones pasadas. Creyó que el peronismo por su tradición cristiana era portador de una visión humanista que Cambiemos no tenía y lo que no comprendió es que en el Frente de Todos el peronismo está en el sótano. Esto es ¨progresismo¨ en su forma más patética. Progresismo en la peor de sus acepciones. La idea de progreso durante el siglo XIX estuvo vinculada al liberalismo grabado a fuego en los gobernantes de aquellos años. Que hicieron grande al mundo. Luego de la Primera Guerra Mundial el liberalismo en su ocaso dejó en manos de la izquierda la idea del progreso. Se apoderaron del mensaje modernizador. Pero todo ese mundo de ficción y totalitarismo se derrumbó dejando atrás millones de muertos. ¿Qué sistema, que modelo puede hoy arrogarse ser la puerta al futuro? ¿El que no respeta el primer derecho, que es el derecho a la vida? ¿Se es moderno porque se sanciona el aborto?