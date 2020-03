Nuestra economía tiene problemas; la medida de distanciamiento social total como en China es la única que mostró ser efectiva. Restaurantes, comercios, líneas de colectivo, en pocos días no tendrán circulante por la caída del consumo, y podría ser difícil afrontar obligaciones elementales de salarios y servicios; necesitamos planes de contingencia. Para que todo siga funcionando no conozco país desarrollado que no esté movilizando a sus fuerzas de seguridad para colaborar en los dispositivos de manejo de crisis; debemos pensar algo similar.