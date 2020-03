Muchas veces me he manifestado acerca de las terribles y en muchos casos irreparables consecuencias del falso progresismo. En estas declaraciones desafortunadas reside el mismo mal. Evaluar es más que un elemento de enseñanza. Evaluar es asumir la responsabilidad de exponer la política educativa para validar el rumbo. Evaluar es contrastar los discursos con la evidencia. Evaluar es aceptar la verdad, no como un designio sino como diagnóstico.